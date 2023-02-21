أديبة يونانية: نساعد مصر لاستعادة آثارها من المتحف البريطاني.. فيديو

أكدت بيرسا كوموتسي، الأديبة اليونانية، من أثينا، أن الآثار التي تبحث اليونان عن عودتها من بريطانيا إلى بلادهم مرة أخرى تم نهبها في وقت قديم جدًا، مشددة على أن هذه الآثار نهبت خلال العصر العثماني.

وأوضحت "بيرسا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إعادة الرخام البارثينون اليوناني من بريطانيا حلم للدولة بأكملها وحتى الآن لا تصدق فكرة عودة الآثار إلى أرض اليونان، وهي قضية صعبة جدًا ولابد من تغير القانون في بريطانيا لعودتهم مرة أخرى.

وأشارت إلى أن المشكلة في ملف عودة الآثار المصرية واليونانية هو القانون البريطاني، متابعة: "نرحب بتوجيه المساعدات والدعم لمصر في عودة آثارها المنهوبة مرة أخرى"