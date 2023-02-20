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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية

تمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

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تم استهداف العقار وأمكن ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه ، وعُثر بداخلها على حفرة بقطر 2 متر وعمق 5 أمتـار  وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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