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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لوحة بها نقوش زخرفية| حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في الآثار

أرشيفية
أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة،  تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار في الآثار.

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نقوش زخرفية إسلامية

وكان قطاع شرطة السياحة والآثار، تمكن من ضبط ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بالترويج للوحة أثرية من النحاس "عليها عبارات ونقوش زخرفية إسلامية" بالبيع مقابل مبلغ مالى، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

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لوحة مستطيلة الشكل


وضبط بحوزتهم (لوحة مستطيلة الشكل من النحاس والقصدير مزخرفة عليها نقوش وكتابات إسلامية باللغة العربية القديمة - مبلغ مالى من العملات الأجنبية - 3 هواتف محمولة) وبعرض اللوحة على الجهات المختصة أفادت بأنها ترجع للقرن السابع الهجري والثالث عشر ميلادى وذات قيمة تاريخية نادرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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