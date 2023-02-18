عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في ظروف غامضة..

التصريح بدفن جثة ربة منزل ألقت نفسها من الطابق الخامس بحدائق القبة

جثة
جثة

أمرت جهات تحقيق حدائق القب، اليوم بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق القبة،  عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

السجن المشدد 4 سنوات لتاجر مخدرات بمنطقة منشأة ناصر

السبب غريب.. حبس عاطل قتل مريضا نفسيا وألقي جثته في ترعة بالقليوبية

جثة ربة منزل أسفل عقار سكنى

كان  قسم شرطة حدائق القبة، تلقي بلاغا من الاهالى يفيد بالعثور على جثة ربة منزل أسفل عقار سكنى بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة  ربة منزل فى العقد الرابع من عمرها، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها أسفل عقار سكني بحدائق القبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

حبس مدرس اللغة العربية المتهم بالتسبب في إصابة طفلة بالأميرية

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن ربة المنزل سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية فى ظروف غامضة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

عاجل| هزة أرضية تضرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

ملوش علاج .. الصحة تكشف طريقة التعامل مع مريض فيروس ماربورج

تعليق قوي من شوبير على تعادل الزمالك والمريخ السوداني| شاهد

موضوعات متعلقة

السجن المشدد 4 سنوات لتاجر مخدرات بمنطقة منشأة ناصر

نشرة الحوادث.. شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد: متستحقش الإعدام.. القبض على شخص بحوزته سلاح ناري وتماثيل أثرية.. تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب

السبب غريب.. حبس عاطل قتل مريضا نفسيا وألقي جثته في ترعة بالقليوبية

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

حبس مدرس اللغة العربية المتهم بالتسبب في إصابة طفلة بالأميرية

تأجيل محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضى

بدء جلسة محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضي

زواج بعقد عرفي| محاكمة لاعب كرة شهير في دعوى إثبات نسب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المالية: إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات بفائدة11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي

في الأول من مارس.. مزاد سيارات بجمارك مطار القاهرة الجديد

ملوش علاج .. الصحة تكشف طريقة التعامل مع مريض فيروس ماربورج

الخارجية الإسبانية تدين قطع بلدية برشلونة علاقاتها مع إسرائيل

80 جنيها بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 18 فبراير 2023

هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والهواجس ؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تكره الرومانسية| بتتكسف منها.. تعرف عليها

الحلق عامل قلق ...أحلام تثير ضجة بإطلالتها في حفلها الأخير| شاهد

بفستان ملفت .. روجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ