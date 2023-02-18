التصريح بدفن جثة ربة منزل ألقت نفسها من الطابق الخامس بحدائق القبة

في ظروف غامضة..

أمرت جهات تحقيق حدائق القب، اليوم بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق القبة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

جثة ربة منزل أسفل عقار سكنى

كان قسم شرطة حدائق القبة، تلقي بلاغا من الاهالى يفيد بالعثور على جثة ربة منزل أسفل عقار سكنى بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل فى العقد الرابع من عمرها، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها أسفل عقار سكني بحدائق القبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن ربة المنزل سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية فى ظروف غامضة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.