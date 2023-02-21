عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد: علاج 672 حالة مجانا بقرية الكفاح بالفرافرة

قافله طبيه
قافله طبيه

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، وتستهدف المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، حيث جرى علاج 672 حالة مرضية بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة وصرف العلاج بالمجان على مدار اليومين الماضيين، وتضمنت القافلة 8 تخصصات طبية وتمت إحالة 18 حالة مرضية لتلقى العلاج بمستشفيات خارج المحافظة.

كما جرى تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بقرى أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة، والتى جرى فيها توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 340 حالة مرضية، وإحالة 7 حالات لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات القاهرة، حيث تضمنت القافلة 8 تخصصات طبية لعلاج المرضى فى تلك القافلة الطبية المجانية.

وكيل تعليم الوادي الجديد يواصل جولاته الميدانية للمتابعة

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القوافل الطبية التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالمحافظة جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية .

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد وزير الصحة الجامعات الخاصة 40 حالة دان الدكتور خالد عبد الغفا بادرة حياة كريمة تنفيذ قوافل جولاته الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

بنكا الأهلى ومصر يطرحان شهادات بعوائد أعلى من 25% ..اعرف المفاجأة

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

البحوث الفلكية ردا على العالم الهولندي: لا يستطيع أحد التنبؤ بالزلازل

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

النيابة تأمر بحبسِ مقاول تسبب بإهماله في وفاة طفل ببيارة صرف زراعي

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يستقبل طلاب كلية الإعلام بـ جامعة الأزهر

ترشيحاتنا

العالم في خطر.. ماذا يعني تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت النووية؟

5 أهداف.. ريال مدريد يستمر في إهانة ليفربول بهدف بنزيما

تعدد الأقطاب والعلاقات بين البلدين.. ماذا يحدث خلال القمة الصينية الروسية؟

ريال مدريد يقسو على ليفربول بهدف رابع في دوري أبطال أوروبا

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

عند إدمان الأبناء.. دار الإفتاء: 5 أمور يجب على الآباء فعلها فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

بمجوهرات لافتة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور

هيتجوزها رغم اختلاف الديانة.. قصة 19 عاما من الفراق بين وائل كفوري وحبيبته|شاهد

بدون بوتكس.. إطلالات علا رامي بعد سن الستين تثير ضجة

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ