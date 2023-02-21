صحة الوادي الجديد: علاج 672 حالة مجانا بقرية الكفاح بالفرافرة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، وتستهدف المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، حيث جرى علاج 672 حالة مرضية بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة وصرف العلاج بالمجان على مدار اليومين الماضيين، وتضمنت القافلة 8 تخصصات طبية وتمت إحالة 18 حالة مرضية لتلقى العلاج بمستشفيات خارج المحافظة.

كما جرى تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بقرى أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة، والتى جرى فيها توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 340 حالة مرضية، وإحالة 7 حالات لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات القاهرة، حيث تضمنت القافلة 8 تخصصات طبية لعلاج المرضى فى تلك القافلة الطبية المجانية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القوافل الطبية التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالمحافظة جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية .