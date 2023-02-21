شراقي: سدود تركيا تخزن كميات كبيرة للمياه مما ينعكس على حدوث زلازل

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن دولة إثيوبيا بها أكبر نشاط زلزالي في القارة الإفريقية، بسبب الأخدود الإفريقي.



وأضاف عباس شراقي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 600 سد في تركيا تقوم بتخزين كميات كبيرة للمياه، مما ينعكس على حدوث زلازل.



وتابع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن السدود المائية تساهم في حدوث الزلازل في تركيا، لافتا إلى انهيار عدد من السدود في سوريا بسبب الزلزال.



