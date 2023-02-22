أنا إنسان رقيق ومش فتوة..حلمي بكر: مشكلتي حاليا نفسية وليست عضوية..فيديو

أكد الموسيقار حلمي بكر، أن مشكلتي حاليا نفسية وليست عضوية، مشيرا إلى ان الأطباء نصحوني بتجنب المشاكل النفسية، معلقا “أنا مش فتوة وانا انسان رقيق”.

وقال حلمي بكر، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لم افكر في الابتعاد عن الساحة الفنية بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن الفن نصف سياسة ونصف ابدداع ومرتبط بالمجتمع.

أفكر في من حولي.

وتابع الموسيقار حلمي بكر، أنه رغم تواجد أبني في الولايات المتحدة الأمريكية، الا انني اتابع أخباره واحمل هموما، مؤكد ا أنه رغم الأزمات التي امر بها دائما ما أفكر في من حولي.