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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا إنسان رقيق ومش فتوة..حلمي بكر: مشكلتي حاليا نفسية وليست عضوية..فيديو

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

أكد الموسيقار حلمي بكر، أن مشكلتي حاليا نفسية وليست عضوية، مشيرا إلى ان الأطباء نصحوني بتجنب المشاكل النفسية، معلقا “أنا مش فتوة وانا انسان رقيق”.

 

وقال حلمي بكر، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه  لم افكر في الابتعاد عن الساحة الفنية بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن الفن نصف سياسة ونصف ابدداع ومرتبط بالمجتمع.

 

أفكر في من حولي.

وتابع الموسيقار حلمي بكر، أنه رغم تواجد أبني في الولايات المتحدة الأمريكية، الا انني اتابع أخباره واحمل هموما، مؤكد ا أنه رغم الأزمات التي امر بها  دائما ما أفكر في من حولي.

حلمي بكر الساحة الفنية الفن الولايات المتحدة الامريكية يحدث في مصر

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