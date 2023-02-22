16 يومًا وترحل زعابيب أمشير.. الأرصاد تحذر المواطنين: الشتاء لم ينته بعد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بعد 16 يومًا ستنتهي زعابيب أمشير، وأنه بداية من اليوم سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة أو درجتين، وأن درجة الحرارة في فترة النهار تصل لـ 22 درجة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة الحدث، أن الجو في فترة النهار تختلف عن فترة الليل، ففي فترات الليل يشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة.

وحذرت المواطنين قائلة: بلاش نستعجل فى تخفيف الملابس، وباقى شهر على انتهاء فصل الشتاء، وأنه من الممكن أن يكون هناك تقلبات جوية، وهناك أمطار جديدة.