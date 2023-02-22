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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهندس الحرب على المخدرات بالمكسيك متهم بتهريبها مع أكبر زعيم عصابة

مهندس الحرب على المخدرات
مهندس الحرب على المخدرات بالمكسيك

أدانت هيئة محلفين أمريكية، المسؤول السابق عن الحرب المكسيكية على تجارة المخدرات وزير الأمن السابق جينارو جارسيا لونا، بتهمة تهريب المخدرات.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي"، بموجب هذه الاتهامات حصل لونا على ملايين الدولارات من أكبر جماعة إجرامية في المكسيك والتي تسمى كارتل سينالوا لتجارة المخدرات.

ودافع جارسيا لونا، الذي قُبض عليه في ولاية تكساس في 2019، عن نفسه ورفض الاتهامات وقال إنه غير مذنب.

وبعد الإدانة، يواجه وزير الأمن السابق، 54 عامًا، عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت 4 أسابيع و3 أيام ومداولات هيئة المحلفين في المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين بنيويورك.

وقال ممثلو الادعاء إن الرئيس السابق لمكتب التحقيقات المكسيكي، الذي يعادل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، تلقى ملايين الدولارات في حقائب صغيرة من أعضاء ينتمون لعصابة كارتل سينالوا للمخدرات، التابعة لخواكين "إل تشابو" جوزمان.

وغادر جارسيا لونا، المكسيك إلى الولايات المتحدة بعد تركه منصبه، حيث يعد المسؤول المكسيكي الأعلى رتبة الذي يحاكم في الولايات المتحدة.

وقال إيوان جريللو، وهو كاتب بريطاني مقيم في المكسيك وخبير في عالم الجريمة الخفي في المكسيك لبي بي سي نيوز، إن هذا الحكم "قد يشجع ذلك المدعين على متابعة قضايا أخرى".

المخدرات الولايات المتحدة تجارة المخدرات مخدرات المكسيك إل تشابو

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