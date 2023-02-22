بدون حذف الملفات.. أفضل طرق لتفريغ مساحة هاتفك الآيفون

عادة ما يواجه مستخدمو هواتف آيفون مشكلة عدم توفر مساحة تخزين متبقية على هواتفهم حيث يكون من الصعب جدًا إنجاز أي شيء، كما لا يمكنك تثبيت آخر تحديثات برامج iOS أو تنزيل المزيد من التطبيقات أو حتى التقاط صورة واحدة أو مقطع فيديو، ومن المحتمل أن يتعطل هاتفك كثيرًا.

وفي هذه الحالة عادة ما تكون هناك عدد من الخيارات الواضحة لمسح مساحة التخزين الخاصة بك ، ولكنها تتطلب منك إما حذف الأشياء، أو يمكنك إزالة الملفات الكبيرة ، مثل الأفلام والبرامج وألبومات الموسيقى، حيث أن هناك أيضًا العديد من البدائل السحابية لتعزيز التخزين الحالي لديك ، ولكن هذا يتطلب تغيير الملفات ، وقد تضطر إلى الدفع مقابل ذلك.

وبحسب موقع CNET فإنه إذا لم تكن هذه الخيارات مناسبة بالنسبة لك ، فيمكنك الاستفادة من بعض ميزات iOS لتحرير مساحة التخزين على هاتفك الآيفون الخاص بك دون الحاجة إلى حذف أي شيء أو إنفاق أي أموال.

وهناك نوعان من إعدادات iOS المدمجة التي يمكن أن تساعدك في تنظيف قدر كبير من التخزين على هاتفك الآيفون، وبحيث يمكنك تثبيت آخر تحديثات البرامج ، والتقاط المزيد من الصور ومقاطع الفيديو وتنزيل المزيد من التطبيقات.

ويجب التحقق من كيفية تحرير مساحة على هاتفك الآيفون باستخدام عدد من الحيل السهلة :

تحسين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على هاتفك الآيفون



وتعد أسهل طريقة للقيام بذلك هي عن طريق تحسين الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على هاتفك، حيث أنه في كل مرة تلتقط فيها صورة أو مقطع فيديو ، يتم حفظها بدقة كاملة وبأعلى دقة ممكنة ، فيمكن أن تشغل مساحة كبيرة.

ولتحسين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ، انتقل إلى الإعدادات ثم الصور وقم بالتبديل إلى تحسين تخزين آيفون، وستحتاج إلى تمكين إعداد iCloud Photos ، واعتمادًا على عدد الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على هاتفك ، وقد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً ، ولكن بمجرد الانتهاء ، يجب أن ترى مساحة أكبر بكثير على مساحة تخزين هاتفك.

ويتم بعد ذلك نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة الخاصة بك إلى iCloud الخاص بك ، بينما يتم الاحتفاظ بالإصدارات الأصغر والأقل دقة على هاتفك ، لتشغل مساحة أقل.

وإذا كنت ترغب في الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة ، فيمكنك الانتقال إلى تطبيق الصور وتنزيل أي ملف يتم تحسينه، حيث قد تكون الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها مؤخرًا موجودة بدقة كاملة ، لذلك لن تحتاج إلى تنزيل كل صورة أو مقطع فيديو.

تفريغ أكبر التطبيقات على هاتفك



ويجب أن تفكر في إلغاء تحميل التطبيقات في حالة الحاجة إلى مساحة تخزين، حيث إذا كنت تريد تنزيل آخر تحديث لنظام iOS وتثبيته، مثل iOS 16 ، فقد تحتاج إلى ما يزيد قليلاً على 5 جيجابايت لتثبيت البرنامج بنجاح. وإذا كان تحديث ثانوي مثل iOS 16.1 ، فأنت يجب أن توفر حوالي 1 جيجابايت .

وإذا لم يكن لديك مساحة تخزين كافية للتحديث ، فيمكنك إلغاء تحميل التطبيقات بسرعة ، وهو حل وسط بين الاحتفاظ بالتطبيقات وحذفها.

وقم بإلغاء تحميل أي عدد تريده من التطبيقات حتى يكون لديك مساحة تخزين كافية، ومن الواضح أنه لا يمكنك استخدام تطبيق تم إلغاء تحميله ، ولكن إذا كنت ترغب في استعادة تطبيق تم إلغاء تحميله مرة أخرى ، فانتقل إلى مكتبة التطبيقات واضغط على زر iCloud لإعادة تنزيله.

وإذا كان التطبيق الذي تم إلغاء تحميله موجودًا على شاشتك الرئيسية ، فما عليك سوى النقر فوقه لتنزيله. لن تضطر إلى إعادة تسجيل الدخول أو أي شيء - سيكون لديك حق الوصول إلى التطبيق كما لو لم يتم حذفه مطلقًا.

وانتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم ادخل على تخزين هاتفك الآيفون وتحقق من التطبيقات التي تشغل أكبر مساحة تخزين، ولا يمكن إلغاء تحميل بعض التطبيقات المضمنة مثل الصور والرسائل، وإذا وجدت تطبيقًا كبيرًا تريد إلغاء تحميله ، فانقر عليه واضغط على Offload App ، ثم انتظر قليلاً وبعد ذلك يجب إزالة التطبيق في وضع عدم الاتصال ، بينما تظل مستنداتك وبياناتك محفوظة على هاتفك .