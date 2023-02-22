مواعيد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الرياضية الهامة، حيث يواجه إنتر ميلان نظيره بورتو بينما يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره لايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان ضد بوروتو – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

لايبزيج ضد مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب

موزمبيق ضد السنغال – 4 عصرًا - أون تايم سبورتس 2

مصر ضد نيجيريا – 7 مساء - أون تايم سبورتس 2

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب ضد فيوتشر – 5 مساء – أون تايم سبورتس 1

المصري ضد بيراميدز – 7 مساء - أون تايم سبورتس 1

مواعيد مباريات الدوري المغربي



الرجاء ضد الاتحاد الرياضي التوركي – 9.30 مساء

نهضة بركان ضد الجيش الملكي – 9.30 مساء

مواعيد مباريات كأس تونس

الترجي ضد اتحاد بن قردان – 2.30 عصرًا