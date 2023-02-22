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رئيس التحرير
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برلمان

رشاد عبداللطيف: كتاب التنسيقية "مفاهيم سياسية" يزيد وعي كل الأعمار

جلسة نقاشية حول
جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، أن كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، ليس المعني به الشباب والنشء فقط بل كبار السن أيضاً، لأن هناك بعض المصطلحات السياسية الشبابية التي نرددها ولا نعرف مفهومها، مضيفاً أن الكتاب يؤصل لبعض المفاهيم وكيفية استخدامها.

وأضاف خلال جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، أنه يجب أن يشكر شباب التنسيقية على انتقاء الألفاظ والتعبيرات الموجودة في الكتاب، مشيراً إلى أن الكتاب يخدم كل الأعمار ويعطي مزيد من الوعي لوقف محاولات هدم المجتمع.

وأعرب عن رغبته في أن الكتاب بداية لمشروع تثقيفي كبير وأن تكون هناك سلسلة من الكتب مثل عملية الحوار الوطني وكيفية إدارته وقضايا الحوار والقضايا الخلافية، مضيفاً أن التنمية الحقيقة تبدأ من الأسرة لذلك يجب تثقيف الأسر سياسياً.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر الجلسة النقاشية، كلا من د. محمد اللافي علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "المشرفة على الكتاب"، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "فريق العمل"، ود. صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مقدم الكتاب". 
كما حضر كلا من د. رشاد أحمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، ود.محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية د.فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ود. شيماء عبد الإله أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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