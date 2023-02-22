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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب بني سويف تنظم نهائي الدورة الرياضية بملعب الجامعة

عميد اداب بني سويف
عميد اداب بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نظمت كليه الآداب نهائي الدورة الرياضية بملعب الجامعة تحت إشراف الدكتور رمضان عامر عميد الكلية وإدارة رعاية الشباب، موجهاً التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، ومؤكداً أن الجامعة حريصة على تنظيم تلك المسابقات لدعم الطلاب في كل الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب عند الطلاب وصقل مهاراتهم الإبداعية، ودعم روح التنافس، واختيار أفضل العناصر للمشاركة في المسابقات خارج الجامعة.

 

وأكد الدكتور منصور، على أهمية ممارسة الأنشطة بالجامعة لما لها من دور في اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، ومن أجل تنمية شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى إسهام تلك الأنشطة في صقل المواهب الرياضية لدى الطلاب، وتعزيز خبراتهم الحياتية.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن البطولة أقيمت " تحت مسمى الرياضة حياه " بين جميع اقسام الكلية من الفرقة الاولى الى الفرقة الرابعة وأيضا البرامج الخاصة، منها دورة بلياردو بمشاركة ٤٠ طالب الفائز بالمركز الأول عبد الرحمن طه الفرقة الثانية قسم آثار، ودوري تنس الطاولة بمشاركة ٦٠ طالب الفائز بالمركز الأول زياد جمال إسماعيل الفرقة الثانية قسم فرنساوي، ودورة القدم الخماسي بمشاركة ٣٢ فريق بما يزيد عن ٣٠٨ طالب بجميع الفرق الفائزون بالمركز الأول فريق الفايكنج قسم لغات شرقيه، ومسابقة الشطرنج بمشاركة ١٢ طالب، فاز بالمركز الأول زياد جمال إسماعيل الفرقة الثانية قسم فرنساوي، ومسابقة الهوكي الإلكتروني فاز بالمركز الأول زياد أمين بالفرقة الأولى قسم علم نفس الاكلينيكي.

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