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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: البائعون الجشعون يتاجرون بالناس والحكومة تلجأ لاستيراد الدواجن لحل الأزمة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

استنكر الإعلامي أحمد موسى، بعض الأصوات التي استنكرت استيراد الدولة الدواجن البرازيلي المجمدة من الخارج بغرض مجابهة ارتفاع الأسعار والتصدي لأزمة ارتفاع أسعار الأعلاف.

 

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»: «لما ألحقك تقول انت كنت مرتب، وتقولي بتفتعلوا أزمة الأعلاف علشان تستوردوا فراخ مجمدة من البرازيل، وعلشان الفراخ دي فيها مشاكل وتسبب عقم للناس».

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة تدخلت من أجل حل الأزمة، وهو دورها في معالجة الأزمات التي يعاني منها المواطن على غرار دعم المزارع من خلال سعر استرشادي لتشجيعه على زراعة الذرة الصفراء والصويا.

وتابع موسى: التجار الجشعون يتاجرون بالناس والحكومة تلجأ لاستيراد الدواجن لحل الأزمة.

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ارتفاع مخصصات الدعم والحماية  الاجتماعية بنسبة 10% عن العام السابق .

 

 

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي له ، :"  وصلنا لـ 172 مليار جنيه دعم من  الدولة للمنح والمزايا الاجتماعية".

وأضاف مصطفى مدبولي:" تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة،  في الفترة من يوليو الماضي وحتى يناير 2023 تم رفع مخصصات العلاج على نفقة  الدولة بنسبة 28.5 % ".

وعن توافر السلع قال مصطفى مدبولي:" 341 معرض تحت مسمى أهلا رمضان في أنحاء  الجمهورية ويتم توفير السلع الرئيسية فيها ".

وتابع مصطفى مدبولي :"نعي تواجد بعض الأزمات  في بعض السلع ونتحرك لتغطيتها بالمزيد من الضخ في السوق المحلي أو استيرادها لفترة مؤقتة لتغطية الفجوة ، وأتحدث تحديدا عن الدواجن من أجل ضبط السوق ".
 

 

أحمد موسى استيراد الدولة الدواجن البرازيلي المجمدة ارتفاع الأسعار على مسئوليتي

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