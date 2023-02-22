"من حقنا ألا نُقتل بمنازلنا".. زوجة زيلينسكي تلقي خطابا مؤثرا بالأمم المتحدة

قالت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، اليوم الأربعاء، إن فوز أوكرانيا سيعني انتصارًا لحقوق الإنسان، مكررة دعوتها إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم الروسية المزعومة.

وانضمت زيلينسكا، عبر الفيديو، إلى جلسة خاصة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بسبب العدوان على أوكرانيا.

وقالت زيلينسكا في خطاب مؤثر: “انتصار أوكرانيا سيعني انتصار حقوق الإنسان على الخروج على القانون والتعذيب والدمار. لذلك فإن العدالة لأوكرانيا هي عدالة العالم بأسره”.

وأضافت: “بغض النظر عن البلد أو الجنسية، لدينا الحق في ألا نُقتل في منازلنا. ومع ذلك، يُقتل الأوكرانيون أمام العالم كله منذ عام الآن. الأوكرانيون يقتلون في مدنهم وقراهم وشققهم ومستشفياتهم ومسارحهم”.

وشاركت زيلينسكا صورًا للعديد من المدن الأوكرانية التي شهدت بعضًا من أشد المعارك ووقع عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وناقشت في البداية مدينة باخموت الشرقية، حيث قال زوجها الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأربعاء الماضي إن الوضع هناك أصعب من بين جميع المناطق في أوكرانيا.

وقالت زيلينسكا، إنه “كان هناك حوالي 80 ألف شخص يعيشون في باخموت قبل بدء الغزو، والآن هناك حوالي 5000 شخص، من بينهم حوالي 150 طفلاً”.

وأضافت: “كل يوم، يذهب هؤلاء الأشخاص للحصول على المساعدات الإنسانية والمياه تحت القصف العنيف. ويموتون كل يوم”.

وقالت: “في أي مدينة من مدن أوكرانيا، في لندن أو برلين أو نيويورك، لدينا الحق في أن نعيش أحرارًا، وألا نُقتل أو نعذب. الحق في عدم تحطم صاروخ روسي إلى أشلاء. لكل منا هذا الحق. روسيا انتهكت حقوق سكان باخموت ومدن أوكرانية أخرى”.

كما تحدثت زيلينسكا عن مدينة دنيبرو، حيث سقط صاروخ روسي على مبنى سكني، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وتحدثت أيضا عن مدينة ماريوبول، حيث قالت إن الروس هدموا أنقاض المسرح الدرامي بعد أن قصفوه بينما كان بداخله المئات.