بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي في البحيرة

أصيب مساء اليوم، عدد 3 أشخاص "بينهم شقيقتين" بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرالدوار الشاملة لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة

تلقي مساعد وزير داخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحمص، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بجوار كهرباء الجنوب بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفي كفرالدوار الشاملة.

أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من، "إيمان زكريا أحمد" 32 عاما، مقيمة بسيدى جابر بالإسكندرية، مصابة بإشتباه ما بعد الارتجاج، و"جومانة زكريا أحمد" عامان، مصابه بكدمة بالبطن، و"فتحى بدوى عطية" 70 عاما، مقيم بإيتاى البارود، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار الشاملة لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.