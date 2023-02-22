افتتاح مونديال الفروسية والسباق في قصر الإمارات غدا

تنظم اللجنة العليا لبطولة العالم للقدرة، غداً الخميس حفل افتتاح بقصر الإمارات في أبوظبي، وذلك بحضور اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق ومدير البطولة لوسائل إعلام محلية: “مونديال القدرة حظي بدعم لا محدود من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الرئيس الشرفي للبطولة، عند تقديم طلب الاستضافة، بتوفير كل الاحتياجات وبترتيبات متكاملة لتقديم بطولة متميزة تسعد الجميع، ونتقدم له بالشكر الجزيل على دعمه”.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للحدث العالمي مؤتمراً صحفياً منذ لحظات، للكشف عن آخر الترتيبات المتعلقة بانطلاق الحدث العالمي.

ومن المقرر أن ينطلق هذا الحدث يوم السبت المقبل في قرية بوذيب الدولية، وذلك بمشاركة 125 فارساً من 36 دولة.

وقال السويدي: “أنجزنا في وقت وجيز بعد إعلان استضافة الحدث كل المتطلبات الخاصة بالحدث والتنظيم بجهد كبير ومتابعة من اللجنة العليا المنظمة واللجان العاملة، وفي وقت قياسي وصلنا إلى اكتمال التجهيزات المطلوبة، وسعدنا باستقبال كل المشاركين من مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية والفرسان، كما نشيد بنجاح عمليات وإجراءات نقل الخيول الدولية من البلدان المختلفة حول العالم إلى الدولة حتى وصولها إلى مقر البطولة بسلام”.