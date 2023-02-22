عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

افتتاح مونديال الفروسية والسباق في قصر الإمارات غدا

قصر الامارات
قصر الامارات

تنظم اللجنة العليا لبطولة العالم للقدرة، غداً الخميس حفل افتتاح بقصر الإمارات في أبوظبي، وذلك  بحضور اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق ومدير البطولة لوسائل إعلام محلية: “مونديال القدرة حظي بدعم لا محدود من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الرئيس الشرفي للبطولة، عند تقديم طلب الاستضافة، بتوفير كل الاحتياجات وبترتيبات متكاملة لتقديم بطولة متميزة تسعد الجميع، ونتقدم له بالشكر الجزيل على دعمه”.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للحدث العالمي مؤتمراً صحفياً منذ لحظات، للكشف عن آخر الترتيبات المتعلقة بانطلاق الحدث العالمي.

نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية بنسبة 9% في 2022

ومن المقرر أن ينطلق هذا الحدث يوم السبت المقبل في قرية بوذيب الدولية، وذلك بمشاركة 125 فارساً من 36 دولة.

وقال السويدي: “أنجزنا في وقت وجيز بعد إعلان استضافة الحدث كل المتطلبات الخاصة بالحدث والتنظيم بجهد كبير ومتابعة من اللجنة العليا المنظمة واللجان العاملة، وفي وقت قياسي وصلنا إلى اكتمال التجهيزات المطلوبة، وسعدنا باستقبال كل المشاركين من مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية والفرسان، كما نشيد بنجاح عمليات وإجراءات نقل الخيول الدولية من البلدان المختلفة حول العالم إلى الدولة حتى وصولها إلى مقر البطولة بسلام”.

السعودية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الرئيس ديوان مونديال بطولة العالم أبوظبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

تراجع الأرز بعد ساعات من قرار وزارة التموين.. اعرف سعر الكيلو الآن

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس إلى 11 شهيدا

الأمم المتحدة:روسيا استهدفت 40%من البنية التحتية الأوكرانية وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين

بوتين يكشف عن مفتاح انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

بينهم فتاة صغيرة | قتل 7 أشخاص بالرصاص بسبب مباراة بلياردو بالبرازيل

تعرف على المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي بعد رحيل ميدو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصحت العرائس بعدم المبالغة في المكياج..تسريب صور ياسمين عز قبل عمليات التجميل

هل يقلد أمير كرارة تومي شيلبي بطل Peaky Blinders في سوق الكانتو؟

موقفه متأزم.. سعد لمجرد يواجه عقوبة بالسجن 20 سنة بتهمة الاغتصاب

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ