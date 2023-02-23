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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكر خاص.. بهاء سلطان ينتظر طرح أحدث أغانيه اليوم

بهاء سلطان
بهاء سلطان

ينتظر الفنان بهاء سلطان، طرح أغنية شكر خاص، اليوم الخميس 23 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برومو أغنية شكر خاص، معلنة عن طرحها اليوم الخميس 23 فبراير. 

لمشاهدة برومو الأغنية اضغط هنا 

 

أحدث أغاني بهاء سلطان

طرح بهاء سلطان مؤخرا أغنية العمر كله، من كلمات خالد تاج الدين ، وألحان وليد سعد ، وتوزيع أحمد إبراهيم ، والتي تحقق نجاحاً كبيرًا بعد ساعات من طرحها. 

كما طرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرا أغنية "ندرا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وتسجيل غناء مهندس مودي منير، وإشراف عام محمد بديوي، ومدير إنتاج ماجد سليمان، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، وبروديوسر رشا ناجح، ومنتج فني محمد سعيد رضوان، مهندس ديكور أحمد فايز، والكليب من إنتاج روتانا، وإخراج ياسين حسن.

 

أغاني ألبوم بهاء سلطان

وحقق الفنان بهاء سلطان، مليون و533 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة، التي تحمل اسم دلوقتي عجبناكوا، وذلك بعد طرحها أول أمس الخميس 15 سبتمبر، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية دلوقتي عجبناكوا، لـ بهاء سلطان، من كلمات: منة القيعي، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع موسيقي: احمد عادل، مكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوي، منتج فني: سعيد إمام. 

 

بهاء سلطان مشغول بالبومه الجديد مع روتانا

وينشغل الفنان بهاء سلطان خلال الفترة الحالية بإنهاء تحضيرات أول ألبوماته مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد إعلان تعاقده معها رسميًا مؤخرًا. 

 

مدير أعمال بهاء سلطان يكشف خطة العمل القادمة

وقال ناصر بجاتو، مدير أعمال بهاء سلطان في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن تعاقد بهاء سلطان انتهى مع شركة فري ميوزيك نهاية العام الماضي، وبموجب ذلك بدأ العمل مع شركة روتانا.

وأوضح ناصر بجاتو ، أنه خلال الأشهر الماضية، انتهى بهاء سلطان من تحضير جزء كبير من ألبومه الجديد مع روتانا، مشيرا إلى أنه سيتم طرح أول أغنية مصورة له خلال شهر من اليوم، وسيتم طرح باقي الأغنيات تباعا.

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