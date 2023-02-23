منتخب شمال سيناء لذوي الهمم يحقق المركز الثالث فى بطولة كرة السلة

حقق منتخب شمال سيناء لكرة السله لذوى الهمم المركز الثالث في مجموعته بعد تغلبه على منتخبى المنيا وقنا في بطولة دوري كرة السله للصم المقام في المدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية ، والذي تنظمه وزارة الشباب و الرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف" بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب و الهيئات، بمشاركة 19 محافظة خلال الفترة من ( 18 - 23 ) فبراير الجارى في المدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية.

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كما توجت اللاعبة مي فايز بلقب أفضل وأصغر لاعبة في البطولة كرة السلة للنسخة الثالثة من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات.

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، الى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب وزارة الشباب والرياضة بذوى الهمم بكافة فئاتهم على جميع القطاعات والمجالات الثقافية والرياضة والفنية والاجتماعية .

وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة وتوصيات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذي يؤكد على سعى الوزارة الى دمج الصم وضعاف السمع والتوسع فى الأنشطة فى مختلف المجالات.