حولوا الفرح لكابوس..حضور 10 عشيقات لزفاف شاب صيني وعدهم بالزواج واختفى

تحولت سعادة شاب صيني في يوم زفافه إلى كابوس بعد قدوم 10 فتيات يحملن لافتة كُتب عليها (نحن حبيبات تشين السابقات) حيث وعدهن بالزواج لكن في النهاية تركهن.

وكان الصيني تشين سونغ، يحتفل بحفل زفافه في قرية هنغدي بمقاطعة يونان الصينية، وفي منتصف الحفل ظهرت نحو ١٠ فتيات في مكان الزفاف يحملن لافتة حمراء مدون عليها تلك الجملة

علمت إحدى الفتيات أن هذا سيكون يوم زواجه فتمكنت من التواصل بطريقتها بالفتيات السابقات وخططوا لتدميره في هذا اليوم

في البداية اعتقدت العروسة أنها مزحة، ثم تطور الأمر وايقنت أنهن صديقاته القدامى مما جعلها حزينة ومصدومة وحاولت ترك الحفل والمغادرة.

وانتهى الأمر باعتراف العريس بتصرفه السيئ تجاه تلك الفتيات، بينما أكد أنه حرص على تغيير حياته وذاته منذ فترة طويلة وابتعد عن تلك الأفعال الطائشة كلها، موضحا، إنه يأسف لسلوكه السابق تجاه تلك النساء وينصح الرجال بمعاملة أي فتاة باحترام.