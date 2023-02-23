صورة سيلفي لطيار أمريكي مع المنطاد الصيني في الجو تظهر مفاجأة

صورة سيلفي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية يظهر فيها المنطاد الصيني الذي أثار الجدل خلال الأسابيع القليلة الماضية قبل إسقاطه بالقرب من ساوث كارولاينا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن تلك الصورة التقطها طيار تجسس امريكي أثناء قيادة طائرة من طراز يو ٢ وقت مراقبة المنطاد الصيني الذي يعتقد أن مهمته الأساسية هي التجسس على مناطق عسكرية سرية داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وفضح أمر الطيار من خلال ظهور ظل طائرته على جانب المنطاد وقت التقاطه للصورة.

وخلال الأيام الماضية انتشلت الولايات المتحدة أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت مرفقة بالمنطاد الصيني الذي أُسقط في أوائل فبراير، حسبما أفاد الجيش الأمريكي.

المنطاد الصيني فوق الأراضي الأمريكية

وتنفي بكين الاتهامات بأنه منطاد تجسس، وتقول إنه "منطاد مدني هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية انحرف عن مساره بسبب الطقس وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأمريكية".