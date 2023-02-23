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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بإطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق صافرات الإنذار في عدة مستوطنات محاذية لقطاع غزة مثل عسقلان وسديروت.

يأتي ذلك بعدما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا وأصاب 102 آخرين، أمس الأربعاء، خلال عملية أمنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن القوات الإسرائيلية حاصرت 2 من قادتها بمنزل في نابلس وإن مسلحين آخرين انضموا إلى القتال، بحسب وكالة "رويترز" التي أفادت بأنه سمع دوي انفجارات بينما رشق شبان محليون مركبات مدرعة لنقل القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلاً وسط إطلاق نار كثيف.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدّى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي من بينهم 3 صحفيين.

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من جانبها، قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة "وفا" التي اعتبرت أن الخطوة تأتي لـ"إدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وباقي مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا".

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، "العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس"، محملاً "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع".

وأضاف أن "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".

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