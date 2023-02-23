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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة لـ جنا عمرو دياب في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شاركت جنا عمرو دياب، صوراً جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت جنا باطلالة كاجوال جريئة كعادتها، والتقطت صوراً سيلفي من المرايا بتوب مثير. 

جنا عمرو دياب وصديقها:


نشرت جنا دياب ابنة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جنا دياب برفقة صديقها ، مما نال إعجاب متابعيها.

جنا عمرو دياب وفستان بدون بطانة:


نشرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب صورة جديدة  ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” أثارت الجدل بشكل كبير.

ارتدت جنا عمرو دياب في الصورة  فستانا أسود طويلا اتسم بانه بدون بطانة، كما تميز الفستان بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل.

انستجرام عمرو دياب إطلالة كاجوال اطلاله جريئه الفنان عمرو دياب جنا عمرو دياب

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