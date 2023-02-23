فيديو صادم.. أيل يعتدي على سيدة وحيوانها الأليف أثناء السير في ألاسكا

وثق مقطع فيديو صادم، اعتداء أيل على سيدة وحيوانها الأليف على أحد الطرق العامة في بلدية أنكوريج، أكبر مدينة في ولاية ألاسكا الأمريكية.

بينما كانت تصور سائقة سيارة على الطريق، ظهر فجأة حيوان أيل وقام بضرب السيدة وكلبها بقوة من الخلف لتصرخ السائقة في محاولة لتحذير السيدة.

اعتداء حيوان أيل

وعلى إثر اعتداء حيوان الأيل، أصيبت صاحبة الحيوان الأليف، تريسي هانسن، في رأسها حتي قام المسعفون بعمل 3 جراحات لها.

ولفتت مصور ة الفيديو، السائقة كيت تيمونز بأنها كانت واقعة مروعة، مشيرة إلى أن السيدة المصابة لم يخطر في بالها أن الذي صدمها حيوان أيل.

وبينت أنها كان تعتقد الصادم “راكب دراجة نارية متهور" مختتمة: “وجودنا وفر لها المساعدة السريعة على الطريق”.