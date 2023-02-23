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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز العثور على جثة عامل ملقاة في شارع بقنا

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما ، حيث قام بإستدراج المجنى عليه  بزعم توصيله بسيارته وفض الخلاف بينهما ولدى وصولهما لمكان العثور تعدى عليه بأداة حديدية فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه على هاتفه المحمول وألقى الأداة المستخدمة بأحد المجارى المائية وأرشد عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام وزارة الداخلية المجاري المائية خلافات جثة عامل شوارع قنا

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