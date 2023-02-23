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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| وفاة عاطف سعيد.. وأحمد التهامي يعتذر لصناع فيلم تامر حسني

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

 

«الحب بتفاصيله» يفشل فى تحقيق 200 جنيه.. و«أنا لحبيبي» يواصل التصدر

تنافس أمس، الأربعاء، على شباك تذاكر السينمات المصرية، عدد من الأفلام المصرية، ونجحت تلك الأعمال فى حصد مبلغ 469,032 جنيه مصري فقط لا غير، وفى السطور التالية نستعرض إيرادات ومراكز تلك الأفلام.

وفاة الفنان عاطف سعيد

أعلن الفنان محمد العمروسى وفاة الفنان عاطف سعيد عبر حسابه بفيسبوك. 

وكتب محمد العمروسى: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك على فراقك الموت البطيء هو العن انواع الموت ولكن الله يسمع ويرى وعنده ترد المظالم".

أحمد التهامي يعتذر لشركة سينرچي بعد اتهامه لها بسرقة فيلم تامر حسني

صرح الفنان أحمد التهامي، عبر صفحته على “فيس بوك”، بأن قصة فيلم النجم  تامر حسني مأخوذة منه، وأنه عندما تواصل مع أحمد بدوي، المسئول عن “سينرچي”، حكى له قصة أخرى تماماً، وعلم أن الفنان تامر حسني سجل هذه القصة منذ سنوات في الشهر العقاري، وأنها قصة مستقلة.

بعد إيقافه .. تطورات أزمة مسلم مع نقابة المهن الموسيقية

أثار مطرب المهرجانات مسلم،جدلا واسعا بعد تغيبه عن جلسة التحقيق في نقابة المهن الموسيقية والتي كان مقررا لها الأحد الماضى وأصدرت النقابة قرار بإيقاف مسلم عن العمل لحين مثوله أمام إدارة الشئون القانونية بمقر النقابة العامة.

أنسي أبو سيف: 4 من مصممي مناظر الأفلام سيغيرون شكل السينما المصرية

كشف مهندس الديكور أنسي أبو سيف، عن رأيه فى الجيل الجديد من مصممي المناظر ومهندسي الديكور المتواجدين على الساحة فى الوقت الراهن. 

وقال “أبو سيف”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، إن هناك العديد من مصممي المناظر المتواجدين على الساحة الفنية حالياً جيدون للغاية، مثل محمد عطية، وفوزي العاومري، وعلي حسام، وأرى أن لهم مستقبلا رائعا، إضافة إلى محمد أمين وجميعهم سيغيرون شكل السينما المصرية. 


 

 

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