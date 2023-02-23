نشرة الفن| وفاة عاطف سعيد.. وأحمد التهامي يعتذر لصناع فيلم تامر حسني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

تنافس أمس، الأربعاء، على شباك تذاكر السينمات المصرية، عدد من الأفلام المصرية، ونجحت تلك الأعمال فى حصد مبلغ 469,032 جنيه مصري فقط لا غير، وفى السطور التالية نستعرض إيرادات ومراكز تلك الأفلام.

أعلن الفنان محمد العمروسى وفاة الفنان عاطف سعيد عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب محمد العمروسى: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك على فراقك الموت البطيء هو العن انواع الموت ولكن الله يسمع ويرى وعنده ترد المظالم".

صرح الفنان أحمد التهامي، عبر صفحته على “فيس بوك”، بأن قصة فيلم النجم تامر حسني مأخوذة منه، وأنه عندما تواصل مع أحمد بدوي، المسئول عن “سينرچي”، حكى له قصة أخرى تماماً، وعلم أن الفنان تامر حسني سجل هذه القصة منذ سنوات في الشهر العقاري، وأنها قصة مستقلة.

أثار مطرب المهرجانات مسلم،جدلا واسعا بعد تغيبه عن جلسة التحقيق في نقابة المهن الموسيقية والتي كان مقررا لها الأحد الماضى وأصدرت النقابة قرار بإيقاف مسلم عن العمل لحين مثوله أمام إدارة الشئون القانونية بمقر النقابة العامة.

كشف مهندس الديكور أنسي أبو سيف، عن رأيه فى الجيل الجديد من مصممي المناظر ومهندسي الديكور المتواجدين على الساحة فى الوقت الراهن.

وقال “أبو سيف”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، إن هناك العديد من مصممي المناظر المتواجدين على الساحة الفنية حالياً جيدون للغاية، مثل محمد عطية، وفوزي العاومري، وعلي حسام، وأرى أن لهم مستقبلا رائعا، إضافة إلى محمد أمين وجميعهم سيغيرون شكل السينما المصرية.



