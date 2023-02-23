الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس أحد الأحزاب تطبيقا للقانون

صرح مصدر أمنى أن ما أشار إليه أحد الأحزاب بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس حزب آخر ، جاء فى الإطار القانونى حيث أن المذكور صادر ضده أحكام قضائية فى القضيتين رقمى ( 23000 لسنة 2020 جنح العجوزة – 14276 لسنة 2022 جنح الدقى) وإحداهما محكوم عليه فيها بالحبس.

وأنه تم تنفيذ الحكمين القضائيين المشار إليهما وفق صحيح القانون ، وتم عرض المذكور على النيابة العامة حيث قام بالمعارضة على تلك الأحكام وتحدد له جلستى ( 27 و 29 مارس القادم) للمحاكمة .



وأكد المصدر على أن وزارة الداخلية تطبق القانون حفاظاً على حقوق المواطنين والمجتمع .