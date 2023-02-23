عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمنى يكشف تفاصيل القبض على رئيس حزب

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

صرح مصدر أمنى أن ما أشار إليه أحد الأحزاب بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس حزب آخر ، جاء فى الإطار القانونى حيث أن المذكور صادر ضده أحكام قضائية فى القضيتين رقمى ( 23000 لسنة 2020 جنح العجوزة – 14276 لسنة 2022 جنح الدقى) وإحداهما محكوم عليه فيها بالحبس .

 وقال المصدر الأمنى أنه تم تنفيذ الحكمين القضائيين المشار إليهما وفق صحيح القانون ، وتم عرض المذكور على النيابة العامة حيث قام بالمعارضة على تلك الأحكام وتحدد له جلستى ( 27 و 29 مارس القادم) للمحاكمة .

وأكد المصدر على أن وزارة الداخلية تطبق القانون حفاظاً على حقوق المواطنين والمجتمع .

وزارة الداخلية احكام قضائية مصدر أمني الاحزاب الإجراءات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

سقوط طائرة على متنها وزير الرياضة الإيراني

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

ترشيحاتنا

1.5 مليون دولار لإسقاط ثلاثة أجسام مجهولة في أمريكا.. تفاصيل

استهداف دولة جديدة.. أوكرانيا توجه اتهامات خطيرة لـ روسيا

ستصبح أوكرانيا جديدة.. فرنسا تدق ناقوس الخطر بسبب تايوان

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

حاليا.. أوكرانيا تعلن عدم استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا

فتاة مصرية تنجو من الإعدام.. مفاجأة جديدة عن الهولندي المتنبئ بالزلازل.. الذهب يسجل انخفاضا..أخبار التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

تسبب السكري والصلع .. أعراض ومشاكل الغدة الكظرية

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

تبييض أسنانك بدون طبيب في دقيقتين ..أغربها بتناول هذه الفاكهة

فيديو

انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

زلزال ضخم يضرب الصين.. وبيان عاجل من المسح الجيولوجي الأمريكية

مسيرة ناجحة أفسدها المرض.. تدهور الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ