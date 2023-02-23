تحطم طائرة حربية روسية قرب حدود أوكرانيا.. تفاصيل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن طائرة حربية روسية تحطمت في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا، مؤكدة أن الطيار قد توفي.

ونوهت الدفاع الروسية في بيان، بأن “طائرة الإسناد الجوي من طراز Su-25 سقطت بعد استكمال مهمة قتالية عند عودتها إلى قاعدة المطار”، مضيفة أن “طيارها قتل’”.

وأشارت إلى أن المأساة وقعت في منطقة غير مأهولة، ولم تتضرر بنية تحتية.

وأضافت أن “البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عن عطل فني”.

وبحسب أنباء غير مؤكدة، تمكن الطيار من إخراج نفسه من الطائرة ونقل إلى المستشفى، لكنه سرعان ما توفي متأثرا بجراحه.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود، إن الطائرة سقطت في منطقة فالويسكي، الواقعة مباشرة على الحدود مع أوكرانيا وحوالي 150 كيلومترًا شرق مدينة بيلجورود.

وأضاف أن السلطات المحلية والمسعفين وصلوا إلى مكان الحادث ويقومون بالتحقيق في الأمر.