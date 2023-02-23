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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل الموعد.. روسيا تعلن إعادة فتح جسر القرم بعد تدميره أكتوبر الماضي

جسر القرم
جسر القرم

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إعادة فتح جسر القرم بشكل كامل أمام حركة السيارات بعد أن دمره انفجار في أكتوبر الماضي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، إن “جميع ممرات جسر القرم مفتوحة بالكامل أمام مرور السيارات قبل 39 يوما من الموعد المحدد”.

وألقت موسكو باللوم على كييف في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بالبر الرئيسي لروسيا، لكن كييف نفت هذه الاتهامات.

وقال خوسنولين إن “العمل يتم على مدار الساعة' من قبل حوالي 500 شخص لاستكمال الإصلاحات”.

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وكان على الحكومة الروسية إصلاح الجسر بحلول يوليو 2023.

وقال خوسنولين إن الإصلاحات في جزء السكة الحديد من الجسر المعروف أيضًا باسم جسر كيرتش لا تزال جارية.

ويعمل جسر كيرتش أيضًا كحلقة نقل حيوية لنقل المعدات العسكرية للجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا.

روسيا موسكو جسر القرم القرم شبه جزيرة القرم

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