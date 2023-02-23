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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاثية تضامناً مع الشعب التركى فى تخفيف آثار الزلزال المدمر ، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

أقلعت طائرتا نقل عسكريتين من قاعدة  شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى دولة تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

زلزال تركيا

وفى سياق متصل وصلت سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى دولتى سوريا وتركيا ، وأعرب المسئولون عن تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً لمساندتهم فى محنتهم ، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين .

تأتى تلك المساعدات فى إطار التضامن الذى تقوم به مصر تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة الأزمات والتحديات.

مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا
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مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا
مساعدات مصرية لتركيا
شرق القاهرة الجوية تركيا السيسي

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