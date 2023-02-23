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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعادة أو شقاء.. عالم أزهري: اللسان من أخطر جوارح الإنسان

عبد الغني سليم
عبد الغني سليم

أكد  الشيخ عبد الغني سليم أحد علماء الأزهر الشريف، أن  الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان، مضيفا:" اللسان من أخطر الجوارح في جسم الإنسان ".

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وقال  سليم في حواره  مع الإعلامي محمد سعيد ببرنامج " الكلام الطيب" المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" القول الذي يتلفظ به الإنسان يتم تسجيله عند الله وسوف يحاسب الإنسان عن كل شيء قاله بلسانه ".

وأضاف:" الصحابة كانوا يسألون الرسول كثيرا عن النجاة  من عقاب الله في الأخرة وغضب الله في الدنيا  وكان يرد عليهم النبي بضرورة إمساك اللسان".

وتابع عبد الغني سليم :"  اللسان يرتبط بـ سعادة او شقاء الإنسان في الدنيا والآخرة، واللسان سلاح ذو حدين  إما أن ينطق بخير وأمر بمعروف، وإما يتكلم بالغيبة والنميمة ".

واكمل سليم :"   الفرد سوف يحاسب على الكلمة السيئة أو الحسنة التي تخرج من لسانه وما تكتبه يده على مواقع التواصل الاجتماعي".

الأزهر علماء الازهر اخبار التوك شو محمد سعيد اللسان

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