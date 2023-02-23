سعادة أو شقاء.. عالم أزهري: اللسان من أخطر جوارح الإنسان

أكد الشيخ عبد الغني سليم أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان، مضيفا:" اللسان من أخطر الجوارح في جسم الإنسان ".



وقال سليم في حواره مع الإعلامي محمد سعيد ببرنامج " الكلام الطيب" المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" القول الذي يتلفظ به الإنسان يتم تسجيله عند الله وسوف يحاسب الإنسان عن كل شيء قاله بلسانه ".

وأضاف:" الصحابة كانوا يسألون الرسول كثيرا عن النجاة من عقاب الله في الأخرة وغضب الله في الدنيا وكان يرد عليهم النبي بضرورة إمساك اللسان".

وتابع عبد الغني سليم :" اللسان يرتبط بـ سعادة او شقاء الإنسان في الدنيا والآخرة، واللسان سلاح ذو حدين إما أن ينطق بخير وأمر بمعروف، وإما يتكلم بالغيبة والنميمة ".

واكمل سليم :" الفرد سوف يحاسب على الكلمة السيئة أو الحسنة التي تخرج من لسانه وما تكتبه يده على مواقع التواصل الاجتماعي".