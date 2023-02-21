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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قرض محرم وتمويل حلال.. أحمد كريمة يوضح الفارق| فيديو

أحمد كريمة
أحمد كريمة

رد  الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل: "هل يمكن الحصول على قرض من البنك لبناء منزل؟".

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وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "،: "علينا التفرقة بين الإيداعات والقروض؛ فالإيداعات في البنوك حلال، وجائزة؛ لأنها مضاربة شرعية ".

وأضاف أحمد كريمة: "هناك قرض محرم، وهناك تمويل حلال، فالمال، إذا رُدَّ مالا بقيمة أكبر؛ يعتبر ربا".

وتابع أحمد كريمة: "لو المواطن عايز يشتري سيارة أو عقار؛ يتوجه للبنك، ويحصل على تمويل للعقار أو السيارة، ولا يحصل على أموال في يده، وفي هذه الحالة؛ لا يعتبر ربا، وهذه تعتبر مرابحة".

وفي سياق آخر، أكد أحمد كريمة، أن صلاة المسافر باب واسع في الفقه الإسلامي، مضيفا: "المسافر لا يستطيع أن يقصر صلاة الفجر والمغرب، ويمكنه أن يقصر صلوات الظهر والعصر والعشاء".

وتابع أحمد كريمة: "يمكن للمسافر أن يصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، ويمكن أن يقدم صلاة العصر مع الظهر، أو يؤخر صلاة الظهر مع العصر".

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