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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجأة عن حكم التصوير خلال مناسك الحج والعمرة

أداء مناسك العمرة
أداء مناسك العمرة

كشف الشيخ أحمد كريمة استاذ  الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حكم التصوير خلال مناسك الحج والنار.

وأضاف كريمة خلال حواره بقناة الحدث اليوم،:"التصوير خلال أداء مناسك الحج والعمرة "حرام"، ولا يتناسب مع تعظيم شعائر الله.

وأضاف أحمد كريمة،:" الله قال في كتابه الكريم" قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين".

وأوضح،:"في بيت الله الحرام يعظم الشعار، بالذكر والدعاء، أما التصوير فيكون عند باب المسجد وليس في الداخل، معقبا:" التقاط صورة واحدة للذكرى.

أشار الي أنه لاينكر عادة الصورة كعادة مباحة ولكن يجب أن لا تكون في قدس من الأقداس.

وناشد أستاذ الفقه المقارن،:"خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنع دخول الكاميرات داخل الكعبة.

خادم الحرمين الشريفين الشريعة الإسلامية الملك سلمان الحرمين الشريفين خادم الحرمين جامعة الأزهر أحمد كريمة الملك سلمان بن عبدالعزيز بيت الله الحرام الحج والعمرة أداء مناسك الحج الشيخ أحمد كريمة

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