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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

على حساب دينك؟ .. أحمد كريمة يحرج معدة برنامج شهير| فيديو

الشيخ أحمد كريمة
الشيخ أحمد كريمة

روي الشيخ أحمد كريمة،  موقف محرج مع معدة برنامج شهير تبحث عن التريند.

وقال كريمة خلال حواره بقناة الحدث اليوم،:" فيه معدة ببرنامج شهير طلبت مني الحضور لمناقشة قضية شاذة وأكدت لي أنها تريد طرح هذه القضية لأنها تبحث عن التريند.

وأضاف كريمة،:" قولتلها يابنتي تعملين ببرنامج شهير وعاوزه تعملي تريندات علي حساب الدين والوطن".

وأستكمل كريمة،:" المعدة لما سألتها عاوزة تعملي تريند علي حساب دينك قالتلي ايوة، معقبا:" بقي عندنا هوس بالتريندات".

وقال كريمة،:" والله العظيم كل من يحاولون التخبيط في ثوابت الدين يبحثون عن التريند".

وأشار إلي أن هناك شخص ادعي انه مفتي استراليا وأنه يفتي في قضايا الدين وكان يقول للناس الحج للطور وليس لمكه المكرمة، مختتما،:" هؤلاء مهوسون بالشهرة ويبحثون عنها.
 




 

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