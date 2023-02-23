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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحسين إدارة سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي.. رسالة ماجستير بجامعة حلوان

صدى البلد

حصل الباحث "محمد احمد السيد حسونة" على درجة الماجستير في نظم معلومات الأعمالBIS  من كلية التجارة الخارجية جامعة حلوان فرع الزمالك في رسالة بعنوان “تحسين إدارة سلسلة التوريد في الشركات متوسطة الحجم باستخدام الذكاء الاصطناعي”، تحت إشراف أ.د إبراهيم الحناوي استاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعه الزقازيق ود "ريهام حجاج" مدرس نظم المعلومات بكلية التجارة الخارجية جامعة حلوان.

 

تكونت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من الدكتور "ابراهيم الحناوي" أستاذ علوم الحاسب والعميد الأسبق لكلية الحاسبات والمعلومات جامعه الزقازيق ( مشرفا) والدكتورة الدكتور "يحي حلمي" استاذ نظم المعلومات والمشرف على نظم المعلومات بقسم BIS جامعة حلوان ( مناقشا ورئيسا ) والدكتور "محمد عبدالباسط" استاذ علوم الحاسب المساعد ورئيس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعه الزقازيق ( عضواً).

 

حيث كان موضوع رسالة الباحث عن تحسين إدارة سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي حيث تسعى جميع الشركات لتقليل التكاليف وتوزيع منتجاتها في اسرع وقت ممكن للعميل مع الحفاظ علي هامش الربح وكذلك جودة المنتج ومن الصعب تحقيق كل هذه الأهداف في نفس الوقت وضرب الباحث مثالاً توضيحاً قائلاً " في حالة الرغبة الي السفر لمدينة أسوان وامامك أكثر من وسيلة نقل مثل الطائرة أو القطار أوالسيارة أوالأتوبيس أو لدراجة البخارية أو نايل كروز وكل هذه الوسائل مختلفة في التكلفة ووقت الوصول فمثلاً تسطيع أن تصل أسوان مستخدماً الطائرة في ٦٠ دقيقة وبتكلفة قد تصل إلى ٣ آلاف جنيها وقد تستخدم القطار في ١٤ ساعة وبتكلفة تصل إلي ٣٠٠ جنيها وهكذا انك تحتاج للوصول إلي أسوان اسرع ولكن بأقل تكلفة ممكن فهذا هو الحل الأمثل فكان هدف الرسالة الوصول للحل الأمثل و الأفضل للتكاليف وتوزيع جميع منتجات الشركات لجميع مراكز التوزيع في أفضل وقت ممكن بأقل التكاليف وتم إستخدام خوارزميات ذكاء الاسراب ودمجها مع هذه الأهداف لتحقيق أفضل حل ممكن.

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جاء ذلك بحضور الدكتور "حسن بسيونى" استاذ إدارة الأعمال ورئيس قسم إدارة أعمال الأسبق بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان والدكتور "عصام عبدالهادي" استاذ دكتور إدارة الأعمال والتسويق والدكتور شادي نيازي مدرس إدارة الأعمال والدكتور "محمد الجندي" مدرس المحاسبة بقسم إدارة الأعمال والدكتور "مصطفى ياسين" مدرس المحاسبة بقسم إدارة الأعمال والدكتور "احمد عوض" مدرس نظم المعلومات بمعهد القاهره العالي والمنتدب بأكاديمة الشروق والعاشر من رمضان والدكتور "حسين نشأت" مدرس التسويق بقسم إدارة أعمال وم.م "رميثة عبدالرحمن "مدرس مساعد بقسم إدارة الأعمال وم.م "رنين البغدادي" مدرس مساعد الاقتصاد والعلوم السياسيه وم.م "عيسي عبدالفتاح" مدرس مساعد الهندسة الميكانيكية جماعة الزقازيق وم.م "اشرف عبدالحكيم" مدرس مساعد الهندسة المدنية بجامعة الزقازيق وجميع الأهل ولفيف من أصدقاء وزملاء الباحث وأسرته.

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جامعة حلوان جامعة الزقازيق كلية التجارة التعليم العالي مدينة العاشر من رمضان التجارة الخارجية الهندسة

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