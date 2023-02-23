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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة: تحويلات للطرق بسبب تطوير شبكة الصرف الصحي بالمقطم.. تعرف عليها

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم.

 

وكذا تحسين ورفع كفاءة بعض الشبكات بمناطق "الهضبة العليا – الهضبة الوسطى" وكذا تنفيذ أعمال الحفر بشوارع "محمد مقلد – ياسين راغب – عماد عبدالعزيز" بمناطق مدينة نصر.

 

الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى لشارع محمد مقلد فى الوصلة من شارع فؤاد بدران حتى شارع حلمى عبدالعاطى.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 24/2/2023 ولمدة تسعة أيام .

 

وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

▪ القادم من شارع فؤاد بدران إتجاه شارع محمد مقلد يسلك يساراً شارع شريف سامى فيميناً شارع حلمى عبدالعاطى إتجاه شارع محمد مقلد.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية مرور القاهرة المقطم الإدارة العامة لمرور القاهرة الصرف الصحى

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