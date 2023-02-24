عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد براءتها من الإعدام..سيدة الدقهلية تروي تفاصيل 4 أعوام بالبدلة الحمراء.. فيديو

سيدة الدقهلية
سيدة الدقهلية

روت كريمة السيد، سيدة الدقهلية الناجية من الإعدام، تفاصيل 4 أعوام بالبدلة الحمراء لاتهامها بقتل زوجها وذلك بعد براءتها من الإعدام.

txt

كنت منتظرة رحمة ربنا| فتاة تنجو من حبل الإعدام بعد تصديق المفتي

txt

بعد القبض على تشكيل عصابي.. الإعدام عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

وقالت كريمة السيد، سيدة الدقهلية الناجية من الإعدام، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كنت بقعد وراء الباب وانتظر لحظة إعدامي"، لافته: "كنت بكلم ربنا وأنا لابسه البدلة الحمراء في السجن ومنتظرة تنفيذ حكم الإعدام".

وأضافت: "حياتي اتدمرت وولادي اتشردوا ودخلوا بيت رعاية"، مشيرة: "كنت بطلب منهم في السجن أقابل بناتي وأنا لابسه لبس السجن الأبيض بدلا من بدلة الإعدام".

 

وأشارت: "لبست بدلة الإعدام لمدة 4 سنين في السجن، وربنا نصرني وظهرت براءتي"، متابعة: "أهلي زاروني في السجن وقالولي بحكم محكمة النقض ببرائتي من تهمة قتل زوجي".

وتابعت كريمة السيد، سيدة الدقهلية الناجية من الإعدام، : "أنا ماشوفتش وش جوزي وماحطتلهوش السم في القهوة وبريئة من دمه"، مؤكده: "أنا واخده جوزي على حب".
 

سيدة الدقهلية الإعدام الناجية من الإعدام كريمة السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

صدمة في الأهلي بسبب غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مصر على بعد 27 كم من السويس

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

سامسونج تقدم أول تابلت رائد بتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار

مواقيت الصلاة 24-2-2023 في القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

تتخطى المليون .. سعر ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة موعد مع العشاء.. نهاية أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"|مات الجميع

قلبت الفرح.. فتاة تشعل السوشيال ميديا برقصها مع زوجها بطريقة مبهجة

قضى على 4 من أسرة واحدة في بني سويف..احذروا القاتل الصامت بالمنازل

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ