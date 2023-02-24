بعد براءتها من الإعدام..سيدة الدقهلية تروي تفاصيل 4 أعوام بالبدلة الحمراء.. فيديو

روت كريمة السيد، سيدة الدقهلية الناجية من الإعدام، تفاصيل 4 أعوام بالبدلة الحمراء لاتهامها بقتل زوجها وذلك بعد براءتها من الإعدام.

وقالت كريمة السيد، سيدة الدقهلية الناجية من الإعدام، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كنت بقعد وراء الباب وانتظر لحظة إعدامي"، لافته: "كنت بكلم ربنا وأنا لابسه البدلة الحمراء في السجن ومنتظرة تنفيذ حكم الإعدام".

وأضافت: "حياتي اتدمرت وولادي اتشردوا ودخلوا بيت رعاية"، مشيرة: "كنت بطلب منهم في السجن أقابل بناتي وأنا لابسه لبس السجن الأبيض بدلا من بدلة الإعدام".

وأشارت: "لبست بدلة الإعدام لمدة 4 سنين في السجن، وربنا نصرني وظهرت براءتي"، متابعة: "أهلي زاروني في السجن وقالولي بحكم محكمة النقض ببرائتي من تهمة قتل زوجي".

وتابعت كريمة السيد، سيدة الدقهلية الناجية من الإعدام، : "أنا ماشوفتش وش جوزي وماحطتلهوش السم في القهوة وبريئة من دمه"، مؤكده: "أنا واخده جوزي على حب".

