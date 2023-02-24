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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط 4 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (4) قضايا.

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط قضية و فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط قضية و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (5336) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال الأمن العام تم ضبط (33) قضية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (246) حكم قضائى متنوع و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط قضية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية . 

وزارة الداخلية الامن العام المخالفات المرورية محاولات تهريب تنفيذ الأحكام الهجرة غير الشرعية

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