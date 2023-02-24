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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ابتعد عن الشاطئ فورا.. نصائح البحوث الفلكية عند حدوث زلزال

زلزال
زلزال

شعر سكان القاهرة الكبري وعدد من محافظات مصر منذ قليل بـ زلزال تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا بعض المنشورات التى تتحدث عن حدوث زلزال منذ قليل فى بعض المناطق بمصر، وشعورهم بهزة أرضية إلي تحرك بعض الآثاث في منزلهم.

كشف المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، اليوم الجمعة، أن هزة أرضية وقعت منذ دقائق شرق مصر، بقوة 4 ريختر شمال محافظة السويس وشعر بها سكان بورسعيد والإسماعيلية ومحافظة القاهرة.

وقال المركز في بيان له إن الهزة الأرضية ارتفعت من 4 ريختر إلى 4.1، وأنها وقعت بالتحديد على بعد 30 كيلومترا شمالي السويس وعلى بعد 116 كيلومترا جنوب شرق بورسعيد.

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ولم تعلن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حتي الآن ما يفيد بقوع زلزال أم لا، ويعيش عدد كبير من المواطنين في الفترة الماضية في حالة تخوف من وقوع زلزال خصيصآ وبعد الزلزال المدمر الذي حدث فى تركيا وسوريا وأدي إلي تدمير بشع ووقوع عدد كبير من الجرحى والقتلى .

وحرص المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، علي نشر دليل إسترشادي عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بعنوان" ماذا تفعل عند حدوث زلزال" قدموا من خلاله ‏بعض إرشادات السلامة التي يجب اتباعها عند حدوث اي زلزال.

ماذا تفعل عند حدوث الزلزال إرشادات للسلامة  

  • لا تفزع وحاول التصرف بهدوء وعقلانية أينما كنت لحظة حدوث الزلزال.
  • ابتعد عن الأشياء غير المثبتة كالخزائن والرفوف والنوافذ .
  • اجلس وتمدد تحت طاولة أو كنبة كبيرة الحجم .
  • قم بفصل الكهرباء والغاز .
  • اذا كنت تقود سيارتك عند حدوث زلزال فعليك التوقف فورآ إلي جانب الطريق.
  • تجنب إيقاف المركبة تحت الجسور او خطوط الضغط العالي.
ماذا تفعل عند حدوث الزلزال إرشادات للسلامة  

البحوث الفلكية ابتعد عن شاطئ البحر حال الشعور بزلزال لمدة  12 ساعة علي الأقل

  • لا تستخدم المصاعد الكهربائية فقد تحدث إنقطاعات كهربائية
  • إذا كنت علي شاطئ البحر فابتعد عنه فورا وفآ من التعرض لموجات فيضانية ولا تذهب للشاطئ قبل 12 ساعة علي الأقل .
  • إذا كنت بالمدرسة فيجب عدم الإندفاع علي السلم لان هذا قد يؤدي إلي انهيار الدرج بل يرقد. الطلبه تحت المقاعد حتي يتوقف الزلزال وعند الخروج الي الفناء يكون هذا بإتباع المدرس دون تدافع.
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