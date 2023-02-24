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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عملتلي عمل ولازم تموت.. تفاصيل قتل رجل لزوجته في ريف الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في حادثة مروعة، افجعت أهالي الإسكندرية، تخلص مزارع أربعيني من زوجته خنقًا أمام أعين أبنائهما الثلاثة، بقرية الرحامنة بريف المنتزه، شرقي محافظة الإسكندرية.

"عملتلي عمل".. كلمة السر وراء الحادث

دخل الزوج المنزل، وقد استشاط غضبًا، بسبب مرضه الذي لا يعرف أسبابه، وعندما سأل زوجته، أخبرته أن مرضه الذي يشتكي منه بسبب أعمال السحر الذي قامت به، فجن جنونه فقام بخنقها امام ابنائهما الثلاثة، وأبلغ الشرطة بالواقعة.

بداية الواقعة

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا غرفة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص المقيمين بعزبة الرحمانية، دائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، اعترف فيه بأنه خنق زوجته حتى فاضت روحها إلى بارئها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه ثالث، رفقة قوة من المباحث وسيارة إسعاف، وتبين صحة الواقعة، إذ تم العثور على المجني عليها، ملقاه بإحدى غرف الشقة محل سكنهم وتبين إصابتها بكدمة أسفل العين اليسرى ووجود سحجات حول الرقبة وأنها ترتدي كامل ملابسها.

اعترافات الزوج

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليها يدعى ت.أ، يبلغ من العمر 41 سنة، مزارع، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، واقتياده لديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حيث أقر الزوج واعترف بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات زوجية، مبينًا أن الزوجة أقرت له بعمل سحر وأنه عزم النية على التخلص منها، مشيراإلى أنه عاد إلى المنزل ودار نقاش بينهما وبسؤالها عن السعر فاعترفت له قائلة: أنا عملتلك سحر من سنة، فتعدى عليها الزوج بالضرب ثم خنقها حتى فارقت الحياة، مرددًا تخلصت من أذاها.

وأثناء التحقيقات الأولية، برر الزوج فعتله قائلاً: "عملتلي عمل وجابت لي المرض وكان لازم تموت" وأقر بأنه سألها عما فعلته ولم تنكره، فنشبت بينهما مشادة كلامية، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته، وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسط أصوات صراخ وعويل هزّت قلوب أطفالها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة القضية.

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