توفير بيئة آمان للوافدين السوريين والأفارقة بدمياط

نفذت الإداره المركزية لتكمين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب ، فعاليات جلسة تمكين مجتمعي للسوريين اللاجئين ،بالمساحة الآمنة بمركز شباب مدينة مدينة دمياط الجديدة .

حيث تم تقديم الخدمات لهم من خلال تنفيذ برامج ثقافية ورياضية داخل الهيئات الشبابية والرياضية لهم .

يهدف البرنامج الي التركيز علي أن المساحات الآمنة تعمل على توفير بيئة آمان للسيدات والفتيات من الوافدين السوريين والأفارقة، بالإضافة إلى المواطنات المصريات، وتقدم المساحات الآمنة مجموعة من الأنشطة كالتوعية ضد العنف المبني علي النوع، ورفع الوعي بالصحة الإنجابية، بالإضافة إلى التدريبات الحرفية والتمكين الاجتماعي.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة.