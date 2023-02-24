العشاء الأخير.. فريق عمل مسلسل أزمة منتصف العمر

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جمعت كل صناع مسلسل “أزمة منتصف العمر” من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: “العشاء الأخير”.

أعلن الفنان كريم فهمي، اهداء الحلقة الأخيرة من مسلسل “أزمة منتصف العمر” للمخرج الراحل محمد خان.

وكتب كريم فهمي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “الحلقة الأخيرة من مسلسل ازمة منتصف العمر.. إهداء الى المخرج الراحل الكبير محمد خان.. منك تعلمنا، و لروحك السلام”.

يذكر أن انتهت أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"، بطريقة مأساوية، على طريقة فيلم "موعد مع العشاء"، بعدما قررت فيروز التي تلعب دورها الفنانة ريهام عبد الغفور أن تتخلص من شعورها بالذنب، وإسدال الستار على القصة المأساوية لأبطال العمل، بعد وفاة مريم في الحلقات السابقة.

كشفت آخر حلقات مسلسل أزمة منتصف العمر الذي يعرض حصريًا على منصة شاهد VIP، عن انتحار سلمى (هند عبد الحليم)، وذلك بعد أن اعتدى عليها زوج أمها، وحاولت سلمى التواصل مع عمر (كريم فهمي) للاستنجاد به ولكنه لم يُجيب عليها، لتقرر سلمى بعدها الانتحار عن طريق تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.