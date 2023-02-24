عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العشاء الأخير.. فريق عمل مسلسل أزمة منتصف العمر

ازمة منتصف العمر
ازمة منتصف العمر

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جمعت كل صناع مسلسل “أزمة منتصف العمر” من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: “العشاء الأخير”.

أعلن الفنان كريم فهمي، اهداء الحلقة الأخيرة من مسلسل “أزمة منتصف العمر” للمخرج الراحل محمد خان.

موعد على العشاء.. نهاية أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"|مات الجميع

اهداء الحلقة الاخيرة من "أزمة منتصف العمر" للراحل محمد خان

وكتب كريم فهمي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “الحلقة الأخيرة من مسلسل ازمة منتصف العمر.. إهداء الى المخرج الراحل الكبير محمد خان.. منك تعلمنا، و لروحك السلام”.

يذكر أن انتهت أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"، بطريقة مأساوية، على طريقة فيلم "موعد مع العشاء"، بعدما قررت فيروز التي تلعب دورها الفنانة ريهام عبد الغفور أن تتخلص من شعورها بالذنب، وإسدال الستار على القصة المأساوية لأبطال العمل، بعد وفاة مريم في الحلقات السابقة. 

كشفت آخر حلقات مسلسل أزمة منتصف العمر الذي يعرض حصريًا على منصة شاهد VIP، عن انتحار سلمى (هند عبد الحليم)، وذلك بعد أن اعتدى عليها  زوج أمها، وحاولت سلمى التواصل مع عمر (كريم فهمي) للاستنجاد به ولكنه لم يُجيب عليها، لتقرر سلمى بعدها الانتحار عن طريق تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور أزمة منتصف العمر كريم فهمي الفنان كريم فهمى مسلسل أزمة منتصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

موضوعات متعلقة

اهداء الحلقة الاخيرة من "أزمة منتصف العمر" للراحل محمد خان

بعد وفاة عاطف السعيد .. أبرز المحطات في حياته

اليوم.. عرض فيلم حظر تجول لـ إلهام شاهين بنادي سينما المرأة

أمير المصري يعلن عرض فيلمه Limbo على إحدى المنصات

2 مارس.. رامي صبري يروج لحفله في جدة

طرح بوستر مسلسل “رشيد" لـ ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح .. شاهد

شاهد .. كواليس حلقة إيهاب توفيق في برنامج أنغام

اليوم.. عرض الحلقة الأخيرة من "أزمة منتصف العمر"

ترشيحاتنا

لصحة الأم وحماية الجنين.. قائمة أدوية محظورة في فترة الحمل

تحذير عاجل.. عالم الزلازل الهولندي يتحدث عن كارثة جديدة خلال أيام

قطع المياه عن منطقة الزمالك مساء اليوم

ظنه يمزح.. طيار يستكمل رحلته رغم وفاة مساعده|ما القصة؟

بسبب الطماطم واللحوم.. مسؤول مغربي لرئيس الوزراء السابق: أنا خصيمك يوم القيامة

في الذكرى الأولى للحرب.. زيلينسكي يكشف خطورة الأوضاع في جنوب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

بحذاء لافت.. هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة غير تقليدية| شاهد

توافق في الافكار.. هبة قطب تكشف أسرارا بالعلاقة الزوجية غير مقبولة

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ