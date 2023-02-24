كاميرا مراقبة توثق هجوم ملثمين على مكتب بريد دمياط الجديدة.. تفاصيل

سرقوا مليون و400 ألف جنيه..

وثقت كاميرات المراقبة داخل مكتب بريد دمياط الجديد والذى تم اقتحامه أمس من قبل تشكيل عصابي في تمام السادسة مساء وقبل انتهاء وقت العمل الرسمى بالمكتب ومغادرة الموظفين، لحظة دخول أفراد التشكيل ووثقت عملية الاقتحام التى استغرقت نحو 7 دقائق.

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بدمياط بإشراف اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، جهودها لضبط الجناة حيث تم تشكيل فريق أمنى برئاسة اللواء محمد عنان مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، لتحديد هويه الجناه بعد تفريغ الكاميرات.

كان قد هاجم مسلحون ملثمون، السادسة مساء الخميس، مكتب بريد دمياط الجديدة الكائن بجهاز المدينة المجاور لقسم شرطة المدينة، وقاموا بالاعتداء على فرد الأمن واحتجزوا ثلاثة موظفين كانوا يمارسون مهام عملهم قبل دقائق من انتهاء الدوام فى إحدى الغرف تحت تهديد السلاح.



وقام المهاجمون المجهولون بسرقة الأموال الموجودة بخزينة مكتب البريد المقدرة بنحو مليون وأربعمائة الف جنيه.



وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الموظفين.



وانتقلت قيادات مديرية أمن دمياط لموقع الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة التى وثقت عملية الاقتحام التى استغرقت نحو 7 دقائق.



