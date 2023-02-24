انتهاء اجتماع نتنياهو بالحكومة دون اتفاق حول ميزانية 3 وزرات



تعاني وزارات إسرائيل من فجوات كبيرة في إقرار ميزانياتها التشغيلية، وقد اتضح هذا الأمر خلال الليلة الماضية، حيث واصل أعضاء قسم الموازنات إجراء المفاوضات من أجل تحقيق تقدم قبل اجتماع آخر للحكومة.

فبعد مناقشة متوترة بشكل خاص حول الميزانية، تم إلغاء اجتماع مجلس إسرائيل في الساعة الثالثة صباحاً، وتلقى وزراء تل ابيب رسالة خلال الليل مفادها أنه سيتم الاجتماع مرة أخرى في الساعة 9 صباحاً، صاحب هذا القار قلق في وزارة المالية، فالتصويت سيؤجل إلى الأحد.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” فالوزارات التي لم يتم الاتفاق على إقرار ميزانيتها بعد: هي ميزانيات الأمن القومي، المواصلات، والتعليم والصحة.