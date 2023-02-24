عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ فيروسات: كورونا أصبح مرضا موسميا.. وكراكن آخر متحوراته

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ الاحياء الدقيقة والفيروسات بالأكاديمية الروسية، إنّ متحور كراكن سيجعل من فيروس كورونا مرض موسمي، مشيرًا إلى أن سرعة انتشاره تفوق أوميكرون، ويمكنه تجاوز الأجهزة المناعية عند الإنسان، مثل المناعة الطبيعية واللقاحات، ومعقبا: «مينفعش معاه أي نوع من أنواع اللقاحات والمناعة الطبيعية، يمكننا القول إن هذا أخر متحور وأصبح كورونا مرضا موسميا مثل الانفلونزا».

txt

اليابان تدرس طرح لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا للمسنين

txt

كوريا الجنوبية تلغي إلزامية فحص كورونا للقادمين من الصين أول مارس


وأضاف الأفندي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «أعراض كراكن نفس أعراض فيروس الانفلونزا، ففي كورونا تختفي حاسة الشم وحاسة التذوق، لكن في كراكن فإنهما تتغيران.. في كراكن، ممكن يكون الإنسان مش بيحب ياكل أو يشم حاجة ولكن بعد الإصابة بهذا المتحور فإه يحبها والعكس صحيح». 


وتابع أستاذ الأحياء الدقيقة والفيروسات بالأكاديمية الروسية: «في كراكن، يجب ان يتم استخدام جهاز قياس الأكسجين، وإذا كان قياس الأكسجين أكثر من 95 فإن الحالة تكون طبيعية، وإذا كانت أقل من ذلك، يجب أن نذهب إلى طبيب، كما أن نسبة الالتهاب الرئوي ضعيفة جدا، كورونا يسبب سعال قوي جدا، وهو ما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، الي ينتج عن نقص الأكسجين».
 

 

كورونا متحور كراكن فيروس كورونا اوميكرون المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن بيرسي تاو

ترشيحاتنا

في التموين.. أماكن بيع الفراخ البرازيلي وقائمة أسعارها بالمحافظات

المنجيات والمهلكات والكفارات والدرجات.. تعرف عليهم

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

استطلاع: نتنياهو سيخسر حكم إسرائيل الآن حال إجراء انتخابات بالوقت الحالى

دعاء أول جمعة في شعبان .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويضيء قبر الميت

في ذكرى الحرب الأولى.. رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف ضغوط كبيرة تواجهها روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولون شفاف.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

القمر وكوكبان أعلى الأهرامات.. قصة صورة مذهلة تثبت عبقرية الفراعنة

شباشب و عبايات… لقطات أثارت الجدل من حفل خطوبة عمرو راضي

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

أسبوع حرج.. عالم الزلازل الهولندي يكشف عن موعد زلزال جديد

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ