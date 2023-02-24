روسيا تطلق مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد فضاء عالقين

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن إطلاق روسيا لمركبة إغاثة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد فضاء عالقين.



وانطلقت ليل الخميس الجمعة من كازاخستان مركبة فضائية روسية من نوع سويوز إلى محطة الفضاء الدولية، بهدف إعادة رائدَي فضاء روسيَّين وآخر أميركي عالقين في المحطة بسبب حادث تسرب تعرضت له مركبتهم.

وأقلعت مركبة الإغاثة "إم إس -23" من قاعدة بايكونور الفضائية غير المأهولة وفق ما أظهرت مشاهد عرضتها وكالتا الفضاء الروسية "روسكوسموس" والأميركية "ناسا".

وأكدت "روسكوسموس" في بيان أنّ إقلاع المركبة ووضعها في المدار "سارا كما يُفترض"، وقالت إنّه يتوقع أن يتم الالتحام بمحطة الفضاء الدولية في 26 فبراير عند الساعة 01,01 بتوقيت غرينيتش.



وكان من المقرر مبدئياً أن تقلع المركبة في منتصف مارس المقبل لنقل ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية.



إلا أنّ المركبة أُطلقت فارغةً لإعادة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلاين، والأميركي فرانك روبيو.