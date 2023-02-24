توحة والعمدة وضرب نار والكبير أوي الأبرز.. ننشر قائمة مسلسلات رمضان 2023

ينافس عدد كبير من نجوم الفن، ضمن السباق الرمضاني 2023، بعدد متنوع من المسلسلات الدرامية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، بطولة الفنانة يسرا ويعرض على قناة الحياة، مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم ويعرض على cbc، مسلسل سوق الكانتو، بطولة امير كرارة ومي عمر، وفتحي عبد الوهاب ويعرض على dmc.

مسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة أحمد مكي، ويعرض على On tv، مسلسل "الحاج إكس لانس"، بطولة محمد سعد، مسلسل“عودة البارون” بطولة الفنان حسين فهمي.

مسلسل “ضرب نار” ، والذي يشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، ومسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد فهمي.



مسلسل "توحة" بطولة علا غانم، وليس من المعروف حتى الان مصير عرضه بشهر رمضان بعد أزمة دخول علا غانم المستشفى، مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، ويتم تصوير أغلب احداثه في دمياط.

وتستعد الفنانة منة شلبي، لخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “تغيير جو” حيث قامت الشركة المنتجة بطرح البوستر الخاص بالعمل.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

وتواصل روبى تصوير مسلسلها حضرة العمدة، المقرر أن تشارك به فى موسم رمضان المقبل 2023، والذى يشارك فى بطولته النجوم سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

مسلسل كشف مستعجل، يشاركه ‏‏بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ومن تأليف ‏إيهاب بليبل، ‏‏وإخراج شادي الرملي، ويعرض حصريا في 15 حلقة على منصة ‏‎ watchit.

مسلسل كامل العدد المقرر عرضه للمنافسة في شهر رمضان القادم 2023، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة والنجمة الكبيرة إسعاد يونس، إخراج خالد الحلفاوي وتأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش.