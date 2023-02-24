صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ148 ألف مواطن بالعيادات الخارجية في يناير

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار الجهود المبذولة من المديرية من خلال إدارة الطب العلاجي لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـ 147 ألف و702 مواطن، وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 39 ألف و184 حالة، على مدار شهر يناير الماضى.

وأوضحت الدكتورة مرفت سعد مدير الطب العلاجى بالمديرية أنه يتم تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الاشرافية بتكثيف المرور على المستشفيات والمنشآت الصحية، للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين.

وأشارت إلى أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 147702 مواطن وإجراء 5765 عملية جراحية و697 حالة ولادة، بالإضافة إلى تقديم خدمات غسيل كلوى لـ 979 مريض بإجمالى 11499 جلسة غسيل كلوى وتقديم خدمات علاج طبيعى لـ 2206 مريض بإجمالى 8763 جلسة علاج طبيعى، وتقديم خدمات أشعة عادية لـ 14709 حالة وأشعة تليفزيونية لـ 3490 حالة وتقديم خدمات أشعة مقطعية لـ1346 حالة

وقالت إنه تم تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 39184 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 724 مريض وتقديم خدمات حضانات لـ 672 طفل.