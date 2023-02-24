عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ148 ألف مواطن بالعيادات الخارجية في يناير

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار الجهود المبذولة من المديرية من خلال إدارة الطب العلاجي لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـ 147 ألف و702 مواطن، وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 39 ألف و184 حالة، على مدار شهر يناير الماضى. 

نائب محافظ المنيا يناقش دفع العمل في المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات

توعية صحية لـ2000 مواطن.. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية في بني مزار

وأوضحت الدكتورة مرفت سعد مدير الطب العلاجى بالمديرية أنه يتم تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الاشرافية بتكثيف المرور على المستشفيات والمنشآت الصحية، للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين.

وأشارت إلى أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 147702 مواطن وإجراء 5765 عملية جراحية و697 حالة ولادة، بالإضافة إلى تقديم خدمات غسيل كلوى لـ 979 مريض بإجمالى 11499 جلسة غسيل كلوى  وتقديم خدمات علاج طبيعى لـ 2206 مريض بإجمالى 8763 جلسة علاج طبيعى، وتقديم خدمات أشعة عادية لـ 14709 حالة وأشعة تليفزيونية لـ 3490 حالة وتقديم خدمات أشعة مقطعية لـ1346 حالة

وقالت إنه تم تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 39184 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 724 مريض وتقديم خدمات حضانات لـ 672 طفل.

المنيا صحة المنيا مستشفيات العيادات الخارجية طوارئ بالمستشفيات الدكتور خالد عبد الغفا الاستقبال والطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن بيرسي تاو

فرج عامر: بيراميدز يحاول إغراء 3 لاعبين من الأهلي بعقود ضخمة

زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بالأبيض والأسود.. صور

في التموين.. أماكن بيع الفراخ البرازيلي وقائمة أسعارها بالمحافظات

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يناقش دفع العمل في المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة

خفض ساعات العمل يوميا والحصول على أجر كامل لهولاء الموظفين| تفاصيل

بعد دخوله في غيبوبة.. وفاة الفنان السوري شادي زيدان

اشترى عجلين ووزع لحومهما مجانا.. ضبط شخص سرق 112 ألف جنيه بالدقهلية

دعاء الجمعة الأولى من شهر شعبان.. علي جمعة يكشف عن 4 كلمات مستجابة

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر ..الذهب مستقر على مدار الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 1685 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

ريحتها وحشة احذرها.. طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لحوم موجودة بالسوق

بعد أنباء عن انفصالهما.. صور لـ حلا شيحة وزوجها معز مسعود تثير الجدل

كولون شفاف.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

لأول مرة في الشتاء.. الأرصاد تكشف ظاهرة جوية في طقس اليوم| فيديو

أسبوع حرج.. عالم الزلازل الهولندي يكشف عن موعد زلزال جديد

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ