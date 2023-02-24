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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة من كواليس مسلسل سوق الكانتو.. شاهد

أمير كرارة
أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة، صورة من كواليس مسلسل سوق الكانتو المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أمير كرارة عبر خاصية “الاستوري”، برفقه صناع مسلسل “سوق الكانتو”، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع الصورة. 

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 

ويواصل الفنان أمير كرارة، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “سوق الكانتو” في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يتم تصوير أغلب مشاهد العمل في ديكورات ثابتة هناك.

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